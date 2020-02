Alassio. Due settimane fa la giunta di Alassio – nell’approvare il progetto definitivo – aveva dato il via all’esperimento della gara per il secondo lotto dei lavori su Passeggiata Baracca.

Conclusi quelli del primo lotto – fatta eccezione per l’arredo urbano e l’illuminazione, ancora da posizionare – proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione del lungomare

Foto 2 di 2



Spiegano dal comune: “Iniziato lo scorso anno sul progetto dell’architetto Giacomo Airaldi, si tratta del secondo stralcio di tre per la riqualificazione paesaggistico ambientale tramite appunto la pavimentazione, l’arredo urbano, il verde pubblico e l’adeguamento delle barriere architettoniche di una tratto centrale delle passeggiate a mare della nostra città”.

“Si tratta di un intervento di circa 253mila euro – comunica l’assessore ai lavori pubblici Franca Giannotta – che prevede la messa in sicurezza del tratto di passeggiata, il rifacimento della pavimentazione con le basole, dell’arredo urbano con le ringhiere e i lampioni in stile, caratteristici dell’intero lungomare alassino, e con l’eliminazione delle barriere architettoniche nei tratti in cui variano le altezze sul livello del mare. Individuato dunque il finanziamento, con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, che ha introdotto alcuni aggiornamenti al progetto originale, gli uffici hanno potuto procedere agli adempimenti inerenti l’appalto e all’affidamento dei lavori”.

“Il progetto poi – conclude Giannotta – prevede un terzo lotto di interventi per cui stiamo individuando le risorse nel nuovo bilancio di previsione, e riguarderà la riqualificazione dei vicoli che da via Gramsci conducono su Passeggiata Baracca”.