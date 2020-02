Al campus di Savona la quinta edizione di “Update on Ischemic Stroke”

Savona. Anche quest’anno grazie al forte impegno della dottoressa Tiziana Tassinari, direttore della struttura complessa di neurologia di Pietra Ligure, si riuniranno a Savona esperti di fama nazionale ed internazionale, per discutere delle recenti novità in fatto di ictus ischemico insieme a una platea di addetti ai lavori.

L’ormai consueto e atteso appuntamento con “Update on Ischemic Stroke”, giunto alla quinta edizione, sarà sabato 15 febbraio presso il campus universitario di Savona.

Come sempre l’obiettivo sarà quello di discutere elementi scientifici, clinico-terapeutici e farmacologici, supportati dall’esperienza quotidiana, incoraggiando una partecipazione dinamica che contribuisca ad arricchire e stimolare tutti i partecipanti.

“Guardando”, come sempre, oltre la neurologia e oltre le esperienze locali, credendo fermamente che il confronto multidisciplinare e intra/interregionale, sia perno per raggiungere percorsi di diagnosi e cura di successo, nonché efficaci follow-up, la dottoressa Tiziana Tassinari per la quinta edizione di “Update on Ischemic Stroke” ha pensato a un programma che affronta elementi come lo studio delle caratteristiche delle placche a livello dei tronchi sopraortici e nuove terapie farmacologiche per il trattamento dell’ipercolesterolemia, nuovi approcci nella prevenzione dell’ictus, comportamento da tenere nel caso di trattamenti di rivascolarizzazione e nuovi trattamenti farmacologici nel caso delle arteriopatie periferiche.

Si discuteranno quindi argomenti specifici ed emergenti di diagnosi e cura, in un’ottica fortemente multidisciplinare e multidimensionale, come ormai richiesto in modo ineludibile dai dati epidemiologici, e formula molto apprezzata da platea e faculty, come dimostrato dal successo delle edizioni precedenti.

Lo sforzo maggiore ancora una volta, sarà mirato a mettere al centro il paziente e non la patologia in sé, cosa che, purtroppo, la “super” specializzazione spesso ci porta a fare.

Gli esperti della Faculty forniranno, anche attraverso esempi pratici, un quadro organico e comprensivo dei singoli aspetti del problema, senza tralasciare aspetti organizzativi e gestionali.

Infine, non mancherà il tradizionale e molto gradito momento “Real Life”, durante il quale i partecipanti potranno presentare la propria esperienza, sempre fonte di discussioni interessanti e arricchenti.

Un evento annuale, realizzato per valutare diverse esperienze e punti di vista, e per creare collaborazioni scientifiche e cliniche, dando spazio alle numerose realtà liguri e anche a quelle extraregionali, con un conseguente arricchimento comune, finalizzato alla crescita professionale e quindi alla migliore cura del paziente.

Anche per questa quinta edizione le iscrizioni sono state più di 100. A iscriversi non solo Liguri, ma anche medici del Piemonte e della Lombardia, confermando ancora una volta il grande interesse del mondo clinico e scientifico per lo Stroke e per incontri che diano la possibilità di confrontarsi in maniera concreta, conoscersi e porre le basi per potenziali collaborazioni future.

Il convegno si terrà a Savona il 15 febbraio presso l’aula magna An1 del campus universitario in via Magliotto 2. Per maggiori informazioni contattare: dottoressa Gabriella Averame – Medicalink s.r.l. – Via Serra 4/7 – 16122 Genova – gabriella.averame@medicalink.it – Tel 010594541 – Fax 010542310 – cellulare 3497128800.