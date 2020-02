Si è svolto questa domenica, 2 febbraio 2020, lo stage degli esami dei bambini della Scuola di Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Villanova d’Albenga, sezione della Polisportiva del Finale.

Quest’anno ad ospitare i ragazzi è stato il dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo; lo stage, momento di studio ed approfondimento di nuove tecniche per i ragazzi è stato tenuto, come tutti gli anni, dai due Maestri della Scuola Aikido: Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari, coadiuvati dalla presenza dell’assistente Silvia Puppo e con la gradita partecipazione di Marco, cintura nera che ha partecipato attivamente all’allenamento.

La lezione del mattino ha visto gli oltre 30 bambini presenti, cimentarsi per quasi due ore con nuove tecniche, anche di livello un po’ più avanzato rispetto a quelle che vengono insegnate durante le lezioni normali al fine di preparare gli esami. Per consentire una pratica adeguata al livello, in alcuni momenti i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi, (cinture da bianca a gialla nel primo e cinture da gialla-arancio a blu nel secondo), che hanno visto l’alternarsi dei due maestri.

Altro momento importante quello della pausa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tovo San Giacomo che ha allestito parte della tensostruttura ad area pranzo e servito primo, secondo e dolce ad istruttori ed atleti, con simpatia e prendendosi cura dei bambini. I ragazzi, forse anche sapendo di essere “sotto esame” hanno mantenuto un comportamento disciplinato e corretto, come solo le arti marziali possono insegnare, seppur divertendosi e stando in compagnia. Lo stesso clima è stato mantenuto anche nel dopo pranzo, in cui sono stati accompagnati in una breve passeggiata e fino al parco giochi, per qualche momento di gioco libero e svago.

Dopo la pausa i ragazzi hanno reindossato i loro Keikoji (ji=tute, keiko=da allenamento), e hanno iniziato la seconda lezione della giornata, con esercizi più tranquilli di Kinorenma, respirazioni e rilassamento. Dopo circa mezz’ora i Maestri li hanno di nuovo suddivisi in gruppi in base al grado, per poterli esaminare.

Alle 16.15 la lezione è stata aperta ai genitori e alle famiglie dei ragazzi, che di nuovo a gruppo unico hanno fatto una breve dimostrazione delle tecniche sperimentate durante la giornata. A questi sono seguiti alcuni esercizi più “leggeri” in cerchio, che rafforzano l’esperienza di gruppo, e non per ultimo consentono a tutti gli spettatori di vedere bene ciò che viene fatto.

Come sempre, poi, la lezione è terminata con le respirazioni ed il saluto, ma questa volta i ragazzi non sono usciti subito dal tatami (tappeto giapponese da allenamento), per andare a cambiarsi, perché era il momento di conoscere gli esiti degli esami e consegnare le cinture a quanti hanno conseguito un nuovo grado nel momento dell’esame. I Maestri Cenisio e Vidimari hanno quindi invitato davanti a loro i ragazzi a gruppi, in ordine di grado, spiegando loro in seizà (in ginocchio con schiena dritta e mani sulle ginocchia=posizione del saluto), cosa hanno migliorato e suggerendo qualche consiglio per la pratica futura, rapportato ovviamente all’età e al grado dell’allievo, esaltando quanto di positivo egli ha fatto e indirizzandolo a migliorarsi; nell’Aikido, infatti, l’allievo non viene mai criticato e penalizzato quando sbaglia, ma anzi gli si suggerisce sempre qualcosa di positivo, in un’ottica di costante e continuo miglioramento.

Al termine della consegna delle cinture ai bambini, sono stati, invece, consegnati i diplomi a due praticanti che hanno sostenuto l’esame allo stage degli adulti del Maestro Cenisio lo scorso 1° dicembre: complimenti a Nicolò, allievo del Maestro Cenisio che ha ottenuto il grado di 6° Kyu, entrando a far parte del mondo dei grandi, infatti il 6° Kyu è il primo degli esami che si sostiene nella pratica con gli adulti; mentre Silvia ha ottenuto il grado di 1° Kyu, ultimo esame che precede la cintura nera. Come ha detto il Maestro Cenisio, sono rari, anzi quasi rarissimi, nel mondo dell’Aikido, gli atleti che iniziando da bambini, proseguono per così tanti anni nella pratica sino a giungere ad un livello avanzato, questo perchè la pratica dell’Aikido richiede tempo, impegno e costanza e occorre per andare avanti perseverare molto.

I Maestri Giampaolo e Roberto, insieme a Silvia, ringraziano la Pro Loco di Tovo San Giacomo per l’organizzazione del pranzo, Marco che ha praticato con noi, i genitori, gli amici e le famiglie che hanno partecipato all’evento e soprattutto i bambini per l’aver dimostrato in questa giornata, di essere stati educati, attenti, ed aver imparato quanto è stato loro trasmesso! Bravi ragazzi!!!!!!!

Ma gli appuntamenti della nostra Scuola Aikido non finiscono qui, anzi il calendario per questa seconda parte dell’Anno Sportivo è ancora molto ricco ed interessante; ci rivediamo infatti:

– Domenica 9 Febbraio a Genova allo stage per adulti tenuto dai Maestri Giampaolo Cenisio 6° dan e Lo Nano; Francesco 5° dan;

– Domenica 1 Marzo a Tovo San Giacomo con un appuntamento dedicato ai più piccoli dei nostri corsi di Finale, Tovo, Villanova e Feglino, ovvero i bimbi dai 3 ai 5 anni che trascorreranno con noi un pomeriggio all’insegna di Aikido, gioco e con Festa di Carnevale e merenda a seguire;

– Domenica 29 Marzo col tradizionale appuntamento “Aikido a Merenda”, ovvero lo stage per bambini aperto a tutti i dojo, tenuto come ogni anno dal Maestro Roberto Vidimari a Tovo San giacomo;

– poi sarà la volta a Finale, Sabato 2 e Domenica 3 Maggio dello Stage con la Maestra Donatella Lagorio 6° dan Shihan, Membro della direzione Didattica rivolto agli adulti ed ai ragazzi più grandi;

– e ancora Domenica 7 giugno dello stage Nazionale per Bambini (uno dei soli 3 organizzati in Italia), che sarà tenuto, sempre a Finale, dal Maestro Domenico Zucco Shihan, 7° dan, Membro della Direzione Didattica e Responsabile Nazionale per la didattica rivolta ai bambini;

ma non finisce qui e allora rimanete sintonizzati e continuate a seguirci anche sulle nostre pagine Facebook:

