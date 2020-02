Aib e protezione civile ligure si potenziano: convenzione tra Regione, ministero dell’interno e vigili del fuoco

Regione. E’ stata approvata nei giorni scorsi, dalla giunta regionale ligure, la convenzione fra Regione e ministero dell’interno, direzione regionale dei vigili del fuoco, per le attività di antincendio boschivo e protezione civile, con un impegno complessivo pari a 2.550.000 euro. Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“La convenzione comprenderà il triennio 2020-2022: la somma verrà suddivisa in finanziamenti annui da 500mila euro – spiega Vaccarezza – In realtà si tratta più di un rinnovo e rafforzamento dell’accordo stipulato nel 2017, che diversi benefici ha portato in termini di sviluppo e consolidamento del’operatività fra le componenti dei sistemi di protezione civile antincendio e vigili del fuoco, implementazione della sala operativa della Regione Liguria, favorendo inoltre rapporti operativi ed organizzativi. E’ imperativo che le operazioni legate allo spegnimento degli incendi vengano svolte a regola d’arte, pena gravi ricadute sul territorio”.

“Con queste risorse verrà potenziato anche il sistema di coordinamento fra i vigili del fuoco e i volontari Aib che in occasione degli incendi si attivano sempre con grande competenza e tempestività, , ricoprendo un ruolo decisamente di rilievo nell’arginamento e spegnimento delle fiamme”.