Agricoltura, l’europarlamentare Bonifei (PD): “Scongiurare taglio delle risorse per la politica agricola comune”

Regione. “Ha ragione la Coldiretti ligure: è assolutamente da scongiurare il taglio delle risorse per la Politica Agricola Comune all’interno del bilancio europeo, che sarà discusso dai governi il 20 febbraio. Il Parlamento Europeo è pronto a esercitare il diritto di veto”. Lo afferma Brando Benifei, eurodeputato e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo.

“I tagli in questione – spiega Benifei – danneggerebbero territori e aree interne, in particolare nelle regioni con importanti settori agroalimentari. Al contrario, oggi serve sostenere il mondo agricolo, anche nell’affrontare le nuove sfide della sostenibilità. Nella mia regione, in Liguria, questi tagli si sommerebbero alla mala gestione dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale da parte della Giunta regionale ligure, che ha già danneggiato il comparto con ritardi ed errori”.

“Nel futuro occorrerà fare meglio, come ci chiedono gli operatori e le organizzazioni di rappresentanza, disponendo di risorse adeguate” conclude Bonifei.