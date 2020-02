Affitti, il Milleproroghe estende la cedolare secca al 10% per i comuni colpiti da calamità naturale

Liguria. Ieri nel testo del Decreto Milleproroghe approvato alla Camera dei Deputati è stata estesa la possibilità di optare per la cedolare secca al 10% per i comuni colpiti da calamità naturale. Nella nostra provincia saranno 33 i Comuni interessati da questo beneficio.

“Dopo mesi di attività volta alla sensibilizzazione del mondo politico – commenta il presidente di Confabitare Savona, Roberto Giannecchini – ed in particolare modo dei politici savonesi (intendiamo ringraziare per il supporto fornitoci il deputato Franco Vazio) ci siamo riusciti. Invitiamo quindi i cittadini della provincia di Savona a contattarci per avere gli elenchi e i dettagli”.

Per i proprietari di immobili è possibile chiedere informazioni presso gli uffici di Confabitare, aperti dal lunedì al venerdì nei canonici orari di ufficio in Corso Italia 2r a Savona.