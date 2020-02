A10, prevista la chiusura di due tratti autostradali il 19 e il 20 febbraio

A10. Autostrade per l’Italia comunica che per attività di controllo e manutenzione, durante la settimana ci saranno dei cantieri attivi sull’Autostrada dei Fiori.

In particolare, per quanto riguarda la provincia savonese, mercoledì 19 febbraio si segnala la chiusura del tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, verso Genova, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di mercoledì 19 febbraio alle 6 di giovedì 20 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Celle Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria con rientro sulla A10 alla stazione autostradale di Varazze.

Infine, giovedì 20 febbraio, sull’A10 Genova-Savona si registra la chiusura del tratto compreso tra Savona e Albisola, verso Genova, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 20 febbraio alle 6 di venerdì 21 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Savona, si potrà percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A10 alla stazione autostradale di Albisola.