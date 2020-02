A scuola di cucina con la chef Rosa D’Agostino

Questa volta la Chef Rosa D’Agostino, patron della cucina del ristorante da Gin a Castelbianco, esperta in cucina vegetale e senza glutine, organizza una vera e propria scuola di cucina per i mesi di febbraio e marzo. A febbraio, mercoledì 12 e domenica 16, si svolgerà un corso sul pane e i suoi fratelli, focaccia, pizza, grissini. Si comincia alle 9,30 e si finisce alle 16,30, compresa una breve passeggiata nel bosco e il pranzo nel ristorante.

Mercoledì 26 febbraio, invece, ci sarà il corso base di cucina vegetale naturale, con tanto di prove pratiche. Ci saranno preparazioni di burger, polpette, primi piatti, stufati e tanto altro, tutto ovviamente interamente vegetale. Anche qui l’orario è dalle 9,30 alle 16,30.

Marzo vedrà domenica 8 e mercoledì 25 marzo, un laboratorio pratico di pasticceria senza zucchero e senza glutine. L’inizio del corso, in questo caso, è alle 15 e termina alle 19 con preparazioni di biscotti, barrette, muffin e panna cotta. Domenica 22 marzo corso base di cucina vegetale con il programma eguale a quello di febbraio. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare la chef al numero telefonico 3391511906.

