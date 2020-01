Winter triathlon: Giovanni Bertagnin secondo ai campionati italiani

Savona. Inizio di stagione direttamente sul podio per Giovanni Bertagnin, il veterano savonese delle multidiscipline.

Ai campionati italiani di winter triathlon, che si sono svolti domenica 19 gennaio a Cogne, in Valle d’Aosta, il forte l’atleta albisolese ha conquistato la seconda posizione di categoria.

Questa particolare disciplina, che viene organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, viene praticata in inverno quando ormai la stagione del triathlon è sospesa e si sviluppa su impegnativi percorsi, quasi interamente sulla neve, che comprendono 5,4 chilometri di corsa, 11,8 chilometri di mountain bike e per finire 7,2 chilometri di sci di fondo.

Giovanni, dopo molti anni di esperienze sportive maturate nell’ambito del triathlon come atleta e come allenatore di società fuori dalla provincia di Savona, quest’anno è ritornato a correre in “casa” con i colori del Triathlon Savona, regalando alla società subito un piazzamento di altissimo livello, considerati i concorrenti in gara.

Il prossimo appuntamento per l’inossidabile atleta ligure, sulla stessa disciplina, saranno i campionati mondiali di winter triathlon che si terranno sull’altopiano di Asiago venerdì e sabato 8 febbraio. Alla kermesse mondiale hanno già dato adesione atleti provenienti da venti nazioni.

Nella foto: Giovanni sul podio col consueto cappellino che lo contraddistingue insieme al primo classificato Fabio Zinato ed al terzo classificato Marco Gallesio