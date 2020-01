Cairo Montenotte. Domenica 19 gennaio la Western League si è trasferita in Val di Susa, a Sant’Antonino. Ai nastri di partenza, oltre alla formazione valbormidese, i Rebels di Avigliana organizzatori dell’evento, l’Aosta Bugs, le Alpi del Mare ed il Porta Mortara Red.

Nel primo incontro, ricco di colpi di scena, i biancorossi dividono la posta con il Porta Mortara Red: 9 a 9 il risultato finale. In gara due la Cairese trova concretezza e fa suo il risultato realizzando 10 punti contro i 6 delle Alpi del Mare.

Foto 2 di 2



Si arriva alla terza sfida e sono i Rebels di Avigliana ad uscire vincenti per 8 a 4 sui cairesi, dimostrando maggior determinazione. Il tempo di raccogliere le idee e di apportare i dovuti aggiustamenti e la Cairese rientra in campo contro l’Aosta e torna a vincere per 7 a 5.

In campo dietro al piatto si sono alternati Bogliolo e Baccino, a difendere il lanciatore Ponzone e De Bon, in esterno Gabbani, Sechi e Beltrame, in seconda Pacenza e De Bon, in prima base il veterano Chiarlone, in terza base Mendola e in interbase Apicella.

I biancorossi hanno mostrato, complessivamente, una buona prova che certifica una crescita significativa soprattutto in attacco, come testimoniato dalle tante valide tra cui spiccano i doppi di Chiarlone, Ponzone, Mendola.

Settimana di riposo per i valbormidesi che torneranno a giocare nella palestra in casa domenica 9 febbraio, mentre al Palacongressi di Rimini tutto il mondo del baseball si ritrova per la convention nazionale dalla quale usciranno le linee guida della stagione. Il Baseball Cairese sarà presente con i suoi rappresentanti.

La classifica della Western League:

