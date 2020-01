“Vostro figlio ha avuto un incidente stradale, ci servono alcune informazioni”, ma è solo una truffa: indagano i Carabinieri

Provincia. Proverebbe a truffare le sue potenziali vittime chiamandole e ingannandole con la scusa di un incidente stradale avvenuto a danno “del figlio”.

Sarebbe questo, in particolare, il modus operandi di un fantomatico avvocato (attualmente ignoto alle forze dell’ordine) che, in queste ore, starebbe provando a contattare alcune persone cercando di ottenere informazioni e, in alcuni casi, tentando anche di recarsi nella dimora delle proprie vittime.

Attualmente i Carabinieri della Compagnia di Alassio stanno svolgendo le indagini del caso per risalire all’identità del truffatore. Il Maggiore dell’Arma Massimo Ferrari mette in guardia i cittadini: “Non aprite a nessuno e non date seguito ad alcuna richiesta – avverte – se venite chiamati da questa persona contattate subito il 112”.