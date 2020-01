Verezzi, successo per il quinto appuntamento con “I presepi fra le quattro borgate”

Borgio Verezzi. Si è concluso lunedì 6 gennaio il quinto appuntamento con “I presepi delle quattro borgate di Verezzi”. Grande è stata l’affluenza di visitatori che, affascianti dai suggestivi angoli, hanno passeggiato nel borgo fra i più belli d’Italia alla scoperta degli originali presepi creati con fantasia e utilizzando diversi materiali.

Più di 500 votanti hanno permesso ai primi tre classificati di vincere i biglietti offerti dal Cinema Teatro Gassman, che verranno consegnati sabato 11 nella sede dell’Associazione Vivere Verezzi.

Molto apprezzati sono stati anche i tour guidati dai volontari dell’Associazione in quanto oltre ad illustrare i presepi hanno anche fatto scoprire il vero animo di questa località e dei suoi abitanti, dove l’opera dell’uomo ha ben saputo fondersi con quella della natura.

Gli organizzatori ringraziano i verezzini, i commercianti, i ristoratori, le strutture ricettive e il teatro Gassman per il contributo dato alla realizzazione di questa manifestazione molto apprezzata. L’appuntamento, ora, è in primavera con “Verezzi in fiore”.