Vendere la propria auto usata: consigli pratici

Oggi vendere l’auto usata può essere un’azione abbastanza semplice e veloce. Se, però, vengono osservate alcune regole fondamentali. Esistono, infatti, alcune semplici azioni da portare a termine per vendere l’auto nel miglior modo possibile. Scopriamo insieme come farlo.

Presentare bene la propria auto

Se abbiamo intenzione di vendere la propria auto usata dobbiamo innanzitutto pensare a renderla appetibile. Il primo consiglio, dunque, è quello di preparare la vettura per i futuri acquirenti. Dovremo dunque assicurarci che sia in buone condizioni e faccia una buona impressione. Una cattiva presentazione inciderà negativamente anche sulla valutazione del nostra mezzo e sul prezzo che potremo chiedere agli acquirenti.

Occhio alla carrozzeria

Quell’orrenda botta presa alla fiancata della carrozzeria dell’auto in un parcheggio del centro commerciale, durante uno sfrenato pomeriggio di shopping non fa altro che respingere possibili venditori. Prima di metterla in vendita, dunque, è bene rimuovere le ammaccature presenti. Grazie alle moderne carrozzerie, i meccanici con la tecnica dello spot-repair (si interviene solo nella zona del danno, senza smontare il pannello) riescono a rimettere in sesto la vettura con circa 200 euro a pannello. Facile e conveniente!

I cerchi in lega

Uno dei fattori che ci fa capire se l’auto è in buone condizioni o meno sono i cerchi in lega. Questi fanno parte degli optional più costosi di un’auto quindi, se sono giù di tono e logori, è giusto farli tornare lucenti come quando la nostra vecchietta uscì dalla concessionaria al momento del suo acquisto. Se al momento del restauro noterete del nero – causato dalla polvere dei freni – incrostato, i normali prodotti per la pulizia ahimè, non possono aiutarvi nell’impresa.

Interni e tappezzeria

Molto importante è poi la cura degli interni e della tappezzeria, soprattutto se questi emanano cattivo odore da sigaretta, o sono invasi da pelo di cane e la tappezzeria è logora ed unta. La pulizia degli interni è molto importante; oltre che ad un buon impatto col venditore, un interno pulito e profumato, è sinonimo di una buona manutenzione e pulizia dell’auto. Gli interni devono essere curati nei dettagli, quindi sbattete i tappetini, levate via la moquette e lavate tutto con gli appositi prodotti! Se magari avete 100 euro da spendere, potete prendere con una metà dei tappetini nuovi, che doneranno vivacità all’auto, e con l’altra metà del centone potrete optare per la sanificazione del climatizzatore, che leverà l’odore di chiuso presente nell’auto.

Vendere l’auto tramite i compro auto usate

Per vendere la propria auto usata più velocemente si può utilizzare anche il canale dei compro auto usate. Un esempio? Tra i più importanti in Italia c’è senz’altro Soluzioneauto.it. Ma cosa sono i compro auto usate? Si tratta di attività specializzate nate con il semplice compito di acquistare un’automobile e pagarla immediatamente. Accendendo al loro sito è possibile ottenere immediatamente una prima valutazione dell’auto che spesso è già simile a quella che il mercato offrirebbe.

Se quest’ultima offerta si avvicina alle nostre intenzioni sarà possibile mettersi in contatto direttamente con gli esperti professionisti della società con la quale verrà stabilito un appuntamento nella sede più vicina al proprio domicilio. La seconda fase prevede un’ispezione dell’autovettura effettuata dai periti della società che in pochi minuti consegneranno al cliente un’offerta di acquisto dell’autovettura. Se l’offerta viene accettata, la terza fase sarà quella burocratica. Anche qui saranno i professionisti del compro auto usate ad occuparsi gratuitamente ed in tempi brevissimi del passaggio di proprietà (che sarà registrato immediatamente al PRA) e della documentazione da consegnare al venditore del mezzo.