Veloce, settore giovanile in gran spolvero: un fine settimana con quattro vittorie

Savona. Quello appena trascorso è stato un fine settimana davvero ricco di soddisfazioni per la Fbc Veloce 1910.

A dare il via ai festeggiamenti granata è stata la formazione Juniores dei mister Fabio Musso e Rino Ceraolo. Impegnati nella 15ª giornata di andata del campionato interprovinciale Under 19, i velociani hanno ospitato fra le mura amiche del Levratto la capolista Ventimiglia.

Al termine di una vibrante ed emozionante gara, i giovani granata hanno avuto la meglio sugli ospiti, vincendo il match col punteggio di 2 a 1, aggiudicandosi l’intera posta in palio grazie alle reti di Zoppi e Pasquino.

Grazie a questo risultato la formazione savonese ha riconquistato la testa della classifica del girone A, che ora guida con due punti di vantaggio proprio sui pari età del Ventimiglia.

Archiviato il risultato della Juniores, è toccato agli Allievi provinciali Under 17 di mister Marco Pensa, che, con l’identico punteggio di 2 ad 1, hanno regolato sul campo di Zinola il Borghetto 1968. Autori delle reti granata Belmonte e Brando.

Alla fine del girone di andata i ragazzi allenati da Pensa si trovano al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Priamar Liguria.

Terza gara e terza vittoria per le formazioni del settore giovanile della Veloce. Protagonisti questa volta i Giovanissimi regionali Under 15 di mister Mirko Ottone, che nella giornata di sabato hanno espugnato il campo Dagnino, sconfiggendo il Vado col punteggio di 1 a 0.

Man of the match ed autore del gol decisivo Amerigo Persenda, nipote dell’indimenticato “Roccia”. In virtù di questo risultato i granata terminano il girone di andata al quinto posto in classifica con 18 punti, preceduti con un solo punto in più dalla Cairese.

A chiudere il “festival granata” ci hanno poi pensato i Giovanissimi provinciali Under 15 dei mister Maurizio Penna ed Alberto Zunino. Ottava giornata di andata ed ottava vittoria consecutiva. Questa settimana a subire la “legge del Levratto” è stato il Finale, che ha dovuto suo malgrado lasciare ai locali l’intera posta in palio in virtù del gol subito ad opera di capitan Barbin. Risultato finale 1 a 0 per la Veloce e primo posto in classifica consolidato più che mai.

Vittorie prestigiose che riempiono di orgoglio l’intero consiglio direttivo della Fbc Veloce e che avrebbero certamente reso felice anche Gabriele Cavallini, scomparso domenica, che proprio alla società granata ha dedicato tempo e passione non comuni.