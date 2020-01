Varazze. Un weekend perfetto per l’avvio della 44Cup Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente organizzato a Varazze dal Club Nautico Celle, dalla LNI Savona, dalla LNI Sestri Ponente e dal Varazze Club Nautico con la collaborazione della Marina di Varazze.

Sabato 18 gennaio una bellissima giornata di sole e una tramontana all’inizio non del tutto stabilizzata ha costretto il comitato di regata presieduto da Roberto Goinavi ad issare intelligenza in mare. Dopo poco però il tradizionale vento che caratterizza le giornate di regata migliori nel golfo di Celle non ha tradito le aspettative e stabilizzandosi, ha permesso la posa del campo e l’inizio delle procedure di partenza con una bella prova portata a termine.

Domenica 19 gennaio ancora ottima scelta del comitato di regata quella di posare il campo davanti a Varazze. Dopo la partenza in orario perfetto, il grecale è andato intensificandosi fino a raggiungere raffiche di 25 nodi che non hanno comunque creato problemi alle imbarcazioni che sia in classe ORC/IRC che in Gran Crociera hanno completato la regata senza problemi mostrando tenacia e preparazione tecnica.

Il percorso a bastone e le condizioni meteo impegnative hanno offerto uno spettacolo ottimale per chi ha potuto seguire la regata da terra e divertimento puro per gli equipaggi che si sono dati battaglia.

Al termine tutti felici e contenti a ritemprarsi dalle fatiche al Bar Boma alla Marina di Varazze.

Dopo due prove è in testa alla 44Cup Winter, per la classe ORC N2O di Emanuele Chiabrera, vincitrice di entrambe le prove, segue la nuova arrivata Kyros di Roberto Fossati, mentre è terza Spirit of Nerina di Paolo Sena. Nella classe IRC prevale Controcorrente di Luigi Buzzi, al secondo posto Spirit of Nerina ed al terzo posto Just a Joke di Dino Tosi.

Nei Gran Crociera conduce la classifica provvisoria Mediterranea di Marco Pierucci seguita da Bilbo di Mario Scolari e Porthos, la nuova imbarcazione di Havana Vela.

La classifica generale del Campionato Invernale vede ancora in testa Spirit of Nerina nella classe ORC e nella IRC e Mediterranea nella classe Gran Crociera.

Arrivederci a sabato 1 febbraio con il secondo weekend di regate del 30° Campionato Invernale del Ponente.