Veicolo in fiamme sulla A10, chiuso il tratto tra Pietra e Finale Ligure

Pietra Ligure. Veicolo a fuoco sulla A10, nella galleria del tratto compreso tra Pietra Ligure e Finale Ligure, in direzione Savona.

E’ successo intorno alle 15.00 di oggi, per cause ancora da accertare: fortunatamente non si registrano persone ferite o rimaste intossicate, nonostante il denso fumo sprigionato dalle fiamme che hanno invaso il tunnel autostradale. L’incendio ha coinvolto un’auto.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco, di sanitari e personale tecnico di Autofiori. Stando alle prime informazioni, i pompieri hanno prontamente spento il rogo e ora stanno procedendo alle azioni di messa in sicurezza previste in questi casi: non sono stati coinvolti altri mezzi.

Il tratto di viabilità autostradale è stato chiuso al traffico per ragioni di sicurezza e questo potrebbe complicare ancora di più il pomeriggio di rientri dalle festività natalizie: l’uscita obbligatoria a Pietra Ligure provocherà un grave intasamento della via Aurelia (ad ora l’uscita consigliata è Pietra Ligure).

Intanto si sono già formate le prime code sulla A10, con la viabilità autostradale in tilt.

Una volta ultimato l’intervento dei vigili del fuoco si spera di poter riaprire a breve una corsia di marcia, in attesa che poi venga rimossa la vettura incendiata e procedere con la riapertura completa.

Aggiornamenti in corso