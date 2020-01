Vazio (Pd): “Ponti crollati, persone morte: concessione ad autostrade da revocare”

Alassio. Consiglio comunale straordinario ad Alassio sul tema infrastrutture. Ma anche un’opportunità per tornare parlare di concessioni ad autostrade, una delle tematiche più dibattute non solo dalla politica locale, ma anche e soprattutto da quella nazionale.

E sulla possibile revoca sembra non avere dubbi l’onorevole del Partito Democratico Franco Vazio, promotore di questa iniziativa: “Il tema delle concessioni autostradali è dibattuto da tanto, troppo tempo. Io non credo si possano fare sintesi e alchimie per sostenere cose incredibili”.

“Sono venuti giù ponti, sono morte persone, si sbriciolano le gallerie e gli automobilisti ci mettono ore infinite per raggiungere la Liguria e spostarsi al suo interno. Questo è uno strozzamento dell’economia reale, turistica e industriale. Mi domando cosa debba ancora succedere perché si possa finalmente parlare di revoca delle concessioni ad Autostrade”.

“L’ho detto anche in passato e lo ribadisco oggi: un conto è l’indicazione politica, un conto il percorso giuridico, che non mi compete. Ma dal punto di vista politico, a mio avviso non vi sono dubbi: la revoca è una misura sicuramente adeguata”, ha concluso.

Una posizione, quella dell’onorevole dem, che fa seguito ad un precedente e analogo intervento dello stesso Vazio, datato 26 novembre 2019, in cui disse: “La Liguria, la sua economia e i suoi porti in queste condizioni non possono reggere. Chi non è in grado di garantire tutto ciò deve farsi da parte. Chi ha creato irresponsabilmente condizioni drammatiche e terribilmente lesive per l’economia di un intero Paese deve farsi da parte”.

“Dopo quanto accaduto, il percorso di una revoca della concessione è assolutamente coerente, proporzionato e addirittura imposto dai pericoli corsi e dai danni irreparabili inferti alla nostra economia. La misura è colma”.