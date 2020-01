Varigotti, terminati i lavori di riqualificazione di Via Madino

Varigotti. Sono terminati i lavori di riqualificazione di via Madino, a Varigotti. Lavori che hanno impegnato ben 200 mila euro di investimento e iniziati lo scorso autunno e che, nonostante il maltempo che ha colpito la provincia recentemente rallentandone il proseguimento, portano alla soddisfazione dell’amministrazione finalese.

L’assessore Andrea Guzzi spiega: “Quasi 200 mila euro di intervento per il rifacimento di sottoservizi, regimazione acque, prima del tutto inesistente, e la nuova pavimentazione in cotto e ciottoli, come nella restante parte del Rione, in sostituzione del precedente asfalto e cemento rattoppato e vetusto”.

A fargli eco il sindaco Frascherelli: “Intervento di riqualificazione importante per il Borgo Saraceno. L’ultima parte di Varigotti che attendeva una sistemazione adeguata , e degna della bellezza del paese”.

“Siamo particolarmente fieri di questa semplice ma tanto attesa opera pubblica che rappresenta un segnale di risveglio dopo i drammatici eventi di novembre-dicembre 2019 che hanno colpito duramente la nostra Regione ed in particolare la nostra Varigotti” concludono sindaco e vice sindaco.