Varigotti, secondo Open Day alla scuola materna Regina Elena: iscrizioni aperte

Varigotti. Secondo “Open Day” 2020 per l’asilo di Varigotti. Sabato 11 gennaio dalle 9 fino alle 18 in apertura straordinaria, genitori, bimbi e tutta la cittadinanza finalese sono invitati a visitare la Scuola Materna Regina Elena.

“Un gioiello fronte mare, – spiegano dall’asilo, – che attraverso il suo rilancio grazie al contributo dell’amministrazione Frascherelli e l’eccezionale collaborazione tra la Cooperativa Koinè e l’associazione dei genitori A-mare Varigotti, sta segnando una vera e propria rinascita dell’intera comunità varigottese”.

“Un esempio su tutti, le recite natalizie segnate da presenze straordinarie che non si registravano da anni a Varigotti. L’inaugurazione del presepe realizzato dai giovani varigottesi, seguiti dai canti natalizi dei bambini dell’asilo, ha visto oltre 300 persone agli eventi organizzati con la collaborazione di ‘Varigotti Insieme’ in un clima festoso e al tempo stesso di grande convivialità tipico delle piccole comunità di un tempo. Un ambiente ideale per far crescere i propri figli, nella serena e magnifica cornice di Varigotti”.

Nel corso dell’Open Day, finalizzato alla raccolta di nuovi iscritti, saranno accessibili oltre ad un piccolo rinfresco, alcuni laboratori realizzati con le maestre Sabrina e Veronica. La scuola sarà interamente visitabile con i suoi 600 mq2 di giardino da cui é circondata, con aree gioco ombreggiate da ulivi secolari. L’asilo si contraddistingue anche per la cucina interna, all’interno del quale la cuoca Lorena prepara quotidianamente piatti semplici e genuini dai rigorosi prodotti a km zero.

Le insegnanti in compresenza con i genitori presenteranno il ricco programma 2020/2021: laboratorio di arti creative, laboratorio musicale, avvicinamento alla lingua inglese e alla religione, psicomotricità e laboratorio “coltiviamo il nostro orto”.

“Un’oasi di tranquillità dove crescere insieme e imparare ogni giorno qualcosa in più. Tutto il necessario per un’infanzia felice in mezzo alla natura e alla bellezza del mar ligure”, hanno concluso dalla scuola materna.