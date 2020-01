Varazze, premiati a “Corte di Mare” gli autori degli addobbi natalizi più votati

Varazze. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il centro commerciale “Corte di Mare” di Varazze, in occasione delle feste natalizie, ha istituito il concorso “Addobbo”, riservato alle scuole del circondario, con l’obiettivo di abbellire la propria “Galleria” e, con l’assegnazione di premi, attirare l’interesse dei giovani alunni delle tanti classi che normalmente aderiscono al progetto.

All’iniziativa hanno partecipato 40 classi delle scuole materne, elementari e medie di Varazze, Casanova, Celle Ligure, Albisola Superiore, Vado Ligure, Cogoleto, Lerca, Pontinvrea e Sassello.

Per realizzare le opere esposte nella galleria del centro commerciale, gli alunni delle scuole aderenti hanno utilizzato i kit consegnati a tutte le classi da parte di “Corte di Mare”, con l’aggiunta di materiali di recupero e riciclo.

Giovedì 9 gennaio si è concluso il tempo a disposizione dei clienti del centro commerciale, chiamato a votare le sette opere da premiare.

I risultati:

– Scuola Primaria di Casanova Classe 2: attaccapanni d’oro;

– Scuola Infanzia Casanova Sezione B: Case, Presepe, Alberi;

– Scuola Infanzia Casanova Sezione A: Igloo;

– Scuola Infanzia “L’Isola che non c’è”: Babbo e Befana;

– Scuola Primaria di Celle Ligure 1A e 1B: Auguri da Celle;

– Scuola Infanzia “Il Flauto Magico” di Celle Ligure: Natale con neve;

– Scuola Primaria di Albisola Superiore 5A e 5B: Natale al Polo Nord.

Elenco classi partecipanti al concorso istituito da “Corte di Mare”:

1 – Scuola Secondaria P.G. Varazze Classe 1°; 2 – Scuola Infanzia Piccoli Passi di Varazze; 3 – Scuola Infanzia di Sassello; 4 – Albissola Marina Macachi; 5 – Vado Ligure Fantasia e Magia; 6 – “L’Isola che non c’è”: – Bambini 3 Anni; 7 – Giusti Cogoleto Classe 5°; 8 – Giusti Cogoleto 2 A; 9 – Casanova Sezione Primavera; 10 – Casanova Classe 5; 11 – Scuola Secondaria P.G. Varazze 1E; 12 – Scuola Infanzia San Nazario A; 13 – Casanova Classe 4; 14 – Casanova Classe Prima; 15 – Lerca Classe 4; 16 – Pontinvrea Primaria; 17 – Scuola Infanzia San Nazario B; 18 – Casanova Classe 2; 19 – Casanova Sezione B; 20 – Casanova Sezione A; 21 – Albisola Superiore Classe 3°; 22 – L’Isola Che Non C’è – 3 Anni; 23 – Giusti Cogoleto Classe 2 B; 24 – Infanzia Pontinvrea; 25 – Infanzia Guastavino; 26 – Albisola Superiore Classe 3B; 27 – Celle Ligure Il Flauto Magico; 28 – “L’Isola che non c’è” – Bambini anni 4; 29 – Albisola Superiore – Classe 5°; 30 – Scuola Infanzia Varazze – Bambini Anni 5; 31 – Sassello Classe 1; 32 – Sassello Classe 3; 34 – Celle Ligure Classe 1°; 35 – Celle Ligure Classe 1 B; 36 – Lerca Classe 2; 37 – Albisola Superiore Classe 2D; 38 – Sassello Classe 5; 39 – Albisola Superiore Classe 5B; 40 – Sassello Classe 4.