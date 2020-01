Celle Ligure. Il dodicesimo successo in campionato (3-0 alla Loanesi) consente al Varazze (miglior attacco con 41 goal segnati e seconda migliore difesa con 19 reti subite) di rimanere, a braccetto con la Sestrese, al secondo posto, a quattro punti di distacco dalla capolista Taggia.

Il direttore sportivo nerazzurro, Davide Alvino, sprona la squadra a migliorare, ancor più, l’approccio alle gare.

“Oggi abbiamo fatto un piccolo passo indietro rispetto alla gara di domenica scorsa con il Celle Ligure... Abbiamo disputato un primo tempo al di sotto delle nostre potenzialità, mentre nella seconda frazione di gioco ci siamo espressi su altri livelli, portando a casa la vittoria”.

“Domenica prossima non possiamo permetterci di sbagliare l’approccio alla gara, come abbiamo fatto oggi, perché affronteremo una delle migliori squadre del campionato (ndr, il Serra Riccò), che ha in rosa il migliore attaccante della categoria (Giuliano Lobascio)”.

“Oltre i tre punti odierni, vorrei sottolineare il rientro in campo di Giorgio Guerrieri, che era praticamente fermo dalla scorsa stagione, per un infortunio, e sono certo, che potrà essere molto utile nelle restanti giornate del campionato“.