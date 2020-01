Varazze. Attimi di preoccupazione questa mattina a Varazze, dove dal viadotto Teiro della A10 si sono distaccati alcuni calcinacci che sono caduti sulla strada sottostante.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Foto 2 di 2



Non ci sarebbero comunque particolari rischi per il viadotto, e l’intervento si è risolto in breve tempo.