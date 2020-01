Vado Ligure. La doppietta di Alessi e la rete di Castaldo regalano al Vado il successo (3-1) sul Ghivizzano, superato in classifica.

L’analisi del direttore generale Valter Battiston parte dal successo ottenuto da Illiante e compagni.

“La squadra ha interpretato bene la gara, andando al riposo con due reti di vantaggio, segnando per la terza volta ad inizio ripresa. La vittoria, la prima del nuovo anno, è oro colato e questo ci fa ben sperare in proiezione futura”.

La società ha fatto il possibile per rinforzare la squadra, ora la parola tocca al campo, vero Battiston?

“Il presidente Franco Tarabotto non ha lesinato energie per rinforzare l’organico e le prestazioni sono migliorate, peccato per le sviste arbitrali, a nostro svantaggio, in occasione delle partite con Querceta e Lucchese, speriamo che la ruota giri anche a nostro favore”.

Quante possibilità ha il Vado di poter centrare la salvezza?

“Dopo gli errori di valutazione di inizio stagione su alcuni giocatori, la squadra, grazie all’innesto degli ultimi rinforzi, ha la giusta mentalità per andare a giocarsela con tutti, lo staff tecnico, a partire da mister Luca Tarabotto sta lavorando molto bene, la società è presente e vicina, i giocatori si allenano con grande dedizione, ragion per cui, credo e mi auguro che il Vado possa centrare il consolidamento della categoria”.