Vado Ligure, incendio in un ricovero di attrezzi: Vigili del Fuoco mobilitati

Vado Ligure. È avvenuto intorno alle 15.30 di questo pomeriggio l’incendio che ha interessato una piccola baracca situata in un orto di Sant’Ermete, a Vado Ligure.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Savona composta da cinque mezzi è subito intervenuta sul posto per domare le fiamme. Data la collocazione non agevolmente raggiungibile su quattro ruote, le camionette dei pompieri sono giunte nella zona interessata con alcune difficoltà.

Arrivati sul posto, gli uomini dei Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’area. L’intervento è ancora in corso, tuttavia non si registrano persone coinvolte.