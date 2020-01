Vaccarezza: “La Regione in prima linea nella difesa del territorio”

Genova. A Genova in queste ore per introdurre il tema del convegno organizzato a Palazzo Ducale da Regione Liguria “Ripresa economica: l’efficacia delle politiche di bilancio territoriali tra regole, controlli e vincoli di finanza pubblica”, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza ha voluto ribadire i temi cari all’amministrazione regionale.

“La Regione ha dedicato ogni energia possibile ai temi di difesa del suolo e di supporto al deficit infrastrutturale che il territorio regionale lamenta cronicamente. Gli eventi calamitosi che si sono susseguiti e il tragico fatto del crollo del Ponte Morandi hanno portato la Liguria tristemente alla ribalta nazionale e hanno fatto comprendere a tutti, in primis al Governo nazionale, quanto sia importante indirizzare risorse consistenti per finanziare investimenti sempre più necessari nella nostra Regione”, ha esordito Vaccarezza.

Ma al centro del dibattito c’è stata anche l’autonomia differenziata, sulla quale Vaccarezza in conclusione ha detto: “Alla luce di questo, ben si comprende quanto sia importante sia la sfida che si profila all’orizzonte per rafforzare l’efficienza dei servizi e della pubblica amministrazione dell’intero Paese e non solo della Liguria. Dobbiamo avere tutti gli strumenti possibili per vincerla, per il nostro territorio”.