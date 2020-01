Dopo il “Babbo Natale” di Elon Musk, su Savona passa la Stazione Spaziale Internazionale

Savona. Dopo la “Slitta di Babbo Natale” di Elon Musk, costellazione “sperimentale” formata da satelliti per trasmettere internet dallo spazio, composta da satelliti, e passata sopra Savona nel periodo natalizio, ora è la volta della Stazione Spaziale Internazionale.

La ISS sarà visibile questa sera (venerdì 24 gennaio) ad “orari comodi” come si evince dalla pagina AstronautiCAST (podcast italiano dedicato all’astronautica e lo spazio). Alle 18:23 circa passerà sopra all’Italia.

Nella foto di copertina (presa dalla pagina Facebook) il percorso: “si vede un grande cerchio bianco che rappresenta la zona in cui la ISS sarà visibile nell’intervallo di tempo considerato; gli osservatori più fortunati saranno quelli nelle vicinanze della riga rossa centrale che rappresenta la traiettoria effettiva della Stazione”.

“Dunque, in questo caso specifico, gli abitanti di Savona, Piacenza e Verona vedranno la ISS passare sulle loro teste a poco più di 400 km di distanza, che guarda caso è proprio l’altezza a cui orbita. Invece, per avere un’idea della differenza, la distanza minima della Stazione Spaziale da Strutto (CH) sarà di 630 km, dove non salirà oltre i 40° sull’orizzonte”.

“Se guarderete attentamente, alle 18:30:01 vedrete la ISS cambiare di colore, da bianco ad arancione, per poi sparire perché entrerà nell’ombra proiettata dalla Terra: il tramonto orbitale”.