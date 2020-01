Provincia. Un notevole afflusso di turisti e visitatori, in particolare nei giorni a cavallo di Capodanno, alberghi e strutture ricettive hanno fatto registrare il tutto esaurito e si delinea un netto segno più rispetto allo scorso anno (in attesa di avere i dati complessivi e definitivi). Le vacanze di Natale si chiudono quindi positivamente per il turismo savonese, nonostante i timori della vigilia per il caos autostrade e del sistema dei trasporti che sta fortemente penalizzando la mobilità verso la Liguria.

“Fortunatamente il clima primaverile di queste giornate ha compensato il dramma delle nostre strade e autostrade” afferma il presidente provinciale degli albergatori savonesi Angelo Berlangieri (UPA). “Bisogna dire che tanti avevano prenotato molto prima delle criticità della rete autostradale, ma è anche vero che il bel tempo ha aiutato molto in termini di arrivi e presenze nelle località della riviera e della provincia”.

“Sicuramente un bilancio positivo e un segnale importante su cui continuare a lavorare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente provinciale di Federalberghi Andrea Valle: “Operatori soddisfatti dell’andamento di queste festività, tra l’altro, oltre al fattore climatico, la presenza di ponti all’interno delle vacanze natalizie ha incoraggiato e sostenuto soggiorni più lunghi e duraturi”.

“Naturalmente il fattore meteo è stato e resta decisivo, in quanto ha consentito un movimento virtuoso verso le nostre località. Sentendo i nostri associati indubbiamente un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si è registrato, motivo di soddisfazione per la nostra categoria” aggiunge ancora Valle.

Nell’ambito della complessiva ricettività savonese sono andati bene anche Bed & Breakfast e agriturismi, quest’ultimi premiati dal meteo e dal nuovo modello di vacanza “green and relax”, supportato dall’enogastronomia locale e dai prodotti tipici del territorio che rappresentano sempre di più una fonte di attrattività per l’entroterra e altre zone della provincia.

Ora, però, arrivano i mesi più difficili per il turismo savonese, con l’Unione Provinciale Albergatori e Federalberghi che lanciano congiuntamente un appello-invito: “Da qui al prossimo periodo pasquale bisogna che si metta mano alla questione delle autostrade e del trasporto, non possiamo più sopportare questa situazione: a segiuito delle problematiche che ci sono state non sono mancate disdette e cancellazioni, fortunatamente poi rimpiazzate a dovere”.

“Basta con crolli o situazioni di pericolo, stop a cantieri fantasma e corsie a singhiozzo, programmare e pianificare bene gli interventi per impedire quanto successo con l’esodo di queste festività. Le nostre strade e autostrade non possono essere una Via Crucis infinita…” concludono.