Under 18 Eccellenza: Vado dura un quarto contro il College

Vado Ligure. Prima giornata del girone di ritorno per la Pallacanestro Vado nel campionato Under 18 Eccellenza. I biancorossi erano di scena a Borgomanero contro il College Basketball.

L’avvio fa ben sperare i pappagallini che trovano ottime soluzioni in attacco giocando una buona pallacanestro. Lo stesso non si può dire della difesa che è superficiale ed approssimativa, regalando dall’inizio canestri facili. Il primo quarto termina 19 a 20 ma i segnali non sono incoraggianti nonostante il vantaggio.

Infatti col passare del tempo il College, come c’era da aspettarsi, alza il livello di attenzione in difesa, con scelte precise; Vado diventa quindi meno fluida, le percentuali si abbassano e non può nemmeno affidarsi ad una difesa attenta, così la squadra di casa si prende il primo margine di vantaggio all’intervallo: 39 a 32.

I punti subiti sono decisamente troppi per sperare di fare qualcosa di buono in una trasferta ostica come questa. Infatti il terzo quarto segna la fine della partita: Vado perde palloni a raffica trasformati in facili contropiedi, oppure si fa mangiare in testa a rimbalzo offensivo. Così il gap diventa incolmabile: 61 a 38 a fine terzo quarto.

Gli ultimi dieci giri di orologio iniziano come un calvario dove non si vede il minimo desiderio di reagire; solo gli ultimi minuti ridanno un minimo di credibilità ai pappagallini.

“Va bene le difficoltà causate dall’infermeria, va bene le difficoltà di comprensione del gioco, ma se questo è il massimo della cattiveria agonistica della squadra, sarà un girone di ritorno molto complesso” analizzano i dirigenti vadesi. Prossimo incontro: lunedì 3 febbraio alle ore 20,30, in casa contro l’Olimpia Milano.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

College Basketball – Azimut Pallacanestro Vado 80-53

(Parziali: 19-20; 39-32; 61-38)

College Basketball: Ferrari 11, Piscetta 20, Mauri 7, Giustina 2, Attademo 6, Boglio 6, Segala 4, Okeke 12, Benessahraoui 4, Ghigo 8, Mraovic ne, Loro ne. All. Di Cerbo, ass. Bussoli e Bruni.

Azimut Pallacanestro Vado: Rebasti 4, Adamu 3, Franchello 4, Pesce 8, Pintus 16, Lebediev 7, Tridondani 9, Giannone, Genta, Bertolotti 2. All. Imarisio, ass. Saltarelli, prep. Bossaglia.

Arbitri: Quarta (Torino) e Mamone (Novara).