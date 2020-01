Under 18 Eccellenza: la Pallacanestro Vado crolla al cospetto del Campus Piemonte

Vado Ligure. Nel campionato Under 18 Eccellenza la Pallacanestro Vado subisce una pesante sconfitta contro la forte compagine di Moncalieri.

Vado che parte forte con un 7-0; in breve però si risveglia dal sogno e gli ospiti in un paio di minuti rimettono in sesto l’incontro; i biancorossi guidati da Giannone non mollano, ma qualche errore difensivo di troppo li fa andare sotto di 10 al termine della prima frazione.

Nel secondo periodo i piemontesi danno già la spallata decisiva guidati da Ianuale e Castellini; i vadesi provano a rispondere, ma Biorac non è abbastanza supportato dai compagni e così rientrano negli spogliatoi sotto di 25.

Al ritorno in campo i padroni di casa trovano in campo anche Jakimovski, che anche passeggiando fa capire di essere di un altro livello; nonostante tutto i vadesi continuano a lottare.

Nell’ultimo periodo i pappagalli non provano più a rispondere agli arancioblù; così l’incontro si avvia verso la conclusione ed il conseguente pesante passivo di 52 lunghezze.

Giovedì 9 gennaio alle ore 20,30 Vado torna in campo in un altro match impegnativo; alle ore 20,30 giocherà a Varese il recupero della nona giornata.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Campus Piemonte Basket 50-102

(Parziali: 20-30; 30-55; 45-82)

Azimut Pallacanestro Vado: Rebasti 4, Adamu 6, Franchello, Pesce ne, Biorac 14, Pintus 7, Da Corte 5, Tridondani 2, Giannone 6, Gallo ne, Genta, Bertolotti 6. All. S. Imarisio, ass. D. La Rocca e M. Saltarelli, prep. G. Bossaglia.

Campus Piemonte Basket: Arduino 1, Castellino 17, Corgiat Loia, Framarin 4, Ianuale 16, Mortarino 14, Perotti 4, Origlia 17, Jakimovski 10, Reggiani 15, Obakhavbaye, Cerruti 4. All. M. Spanu, ass. G. Longo e M. Mosso, prep. M. Battuello.

Arbitri: Cattani (Genova) e Rezzoagli (Rapallo).