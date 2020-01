Albisola Superiore. La formazione Under 16 della Spinnaker Albisola è salita sul podio del torneo internazionale Bear Wool Volley di Biella. Gli albisolesi si sono classificati terzi, dopo aver battuto in finale per 2 a 1 la Pallavolo La Bollente di Acqui Terme.

Il torneo biellese ha visto tra i partecipanti anche il Volley Team Finale, che per l’occasione ha rinforzato le proprie file con giocatori in prestito dal Carcare e dal Sanremo, ma non è bastato per vincere sui “cugini” albisolesi.

La graduatoria conclusiva ha visto la squadra di Finale al quinto posto, l’Albisola al terzo, l’Altiora al secondo ed il Chieri al primo posto.