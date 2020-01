Under 16 Eccellenza, Vado torna in corsa per il titolo

Vado Ligure. Pronto riscatto della Pallacanestro Vado che, per la sedicesima giornata del campionato Under 16 Eccellenza, passa al Palacadorna di Borgomanero imponendosi con un netto 72-39 sul College Basketball.

La partita, disputata domenica 26 gennaio a meno di 48 ore dal match con il Campus, presentava diverse insidie per un campo spesso ostico e per le condizioni fisiche di Biorac che lo staff ha risparmiato tenendolo a 22 minuti giocati.

I vadesi erano poi chiamati a reagire immediatamente alla terza sconfitta del campionato e lo hanno fatto da subito (19-9 al 10°) controllando il ritmo della gara che non ha consentito ai padroni di casa di superare i 10 punti in media a quarto.

I biancorossi hanno gradualmente incrementato il vantaggio nei restanti tempini, terminando con quattro ragazzi in doppio cifra e il dominio dei tabelloni, in particolare con Adamu, capace di catturare 22 rimbalzi.

A sei giornate dalla conclusione della fare regionale, conquistata con largo anticipo la qualificazione alla fase nazionale che inizierà domenica 15 marzo, il primo obiettivo è la vittoria del titolo piemontese che sarà matematico vincendo sempre, senza dipendere dai risultati delle altre squadre.

Il prossimo appuntamento è il derby ligure con il Basket Pegli, sabato 1 febbraio alle ore 18 a Vado.

Il tabellino della partita valevole per la 16ª giornata:

College Basketball Borgomanero – Azimut Pallacanestro Vado 39-72

(Parziali: 9-19; 20-35; 28-52)

College Basketball Borgomanero: Fedorenko, Brustia 10, De Carli 7, Spina, Regalli, Lanza 2, Attademo 16, Andretta 4, Ferrari, Martellozzo, Jasarevic. All. Scaglia.

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 12, Monaldi, Bonifacino 3, Biorac 15, Calvi 4, Fantino 12, Micalizzi 4, Guidi 13, Marzulli 2, Squeri 7. All. Prati, ass. Imarisio, Garaventa Torre.

Arbitri: Pirazzi (Serravalle Sesia) e Mamone (Novara).