Under 16 Eccellenza: Vado lotta ma si deve inchinare alla Novipiù Campus

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado ospita la Novipiù Campus Piemonte nel recupero della quarta giornata di ritorno del campionato Under 16 Eccellenza; in palio due punti importanti per la corsa al primo posto in regione.

Il Campus è in striscia di dodici vittorie consecutive e cerca di impostare la partita a ritmi alti. Primo tempo in equilibrio con Vado che non riesce a capitalizzare i vantaggi sotto canestro con poca pazienza. Le palle perse dei liguri e la solidità di Pizzaia e Corgnati permettono al Campus dei mini allunghi, sempre recuperati dai liguri.

Si va al primo riposo in parità (17-17). La partita non cambia nella prima parte del secondo periodo, ma il Campus inizia a prendere il controllo. Adamu e compagni continuano a regalare palloni agli avversari e i piemontesi chiudono il primo tempo sul 38-30 e con l’inerzia della partita in loro favore.

Al rientro Vado ha problemi di falli con Guidi e fisici con Biorac e non riesce a controllare il ritmo con il Campus che vola al più 12 (46-34) con ancora una tripla di Corgnati. Per rallentare Vado schiera la zona con pochi risultati sul punteggio. Il Campus è letale dall’arco e all’ultimo intervallo è ancora sul più 11.

L’ultimo periodo però vede calare l’efficacia ospite e rapidamente Vado rientra, 53-55 al 34°, e da quel momento si segna con il contagocce con le squadre in affanno. Sono di Poom i canestri decisivi per tenere indietro Vado che era arrivata al meno 1 (56-57) a 2 minuti dalla fine e ancora sul 58-59 a 30″ dalla sirena. Un libero di Poom riporta a più 2 gli ospiti ed il successivo possesso si trasforma nell’ennesima persa di Vado (saranno 30 alla fine). Due liberi finali fissano il punteggio con Vado che salva la differenza canestri che potrebbe valergli ancora il primo posto finale, ma non ci sono più margini di errore da qui alla fine della qualificazione. Il primato è conteso da ben quattro formazioni, ora tutte affiancate a quota 26 punti.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Novipiù Campus Piemonte 58-62

(Parziali: 17-17; 32-40; 44-55)

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 15, Monaldi 2, Bonifacino, Biorac 25, Calvi, Fantino 7, Micalizzi, Guidi 2, Marzulli 5, Squeri 2. All. Prati, ass. Graventa Torre, Colandrea.

Novipiù Campus Piemonte: Silva, Grimaldi ne, Castellino ne, Pizzaia 18, Corgnati 6, Cafasso 8, Amadu, Bartoccini ne, Lunardi, Poom 21, Plaia 5, Andorno 4. All. Danna, ass. Piastra.

Arbitri: Falletta (Genova) e Mammola (Chiavari).