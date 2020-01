Under 15 Eccellenza, Vado travolta dall’Ata Area Pro 2020

Vado Ligure. Ultima giornata del girone di qualificazione del campionato Under 15 Eccellenza. Al geodetico arriva l’Ata Area Pro 2020 che travolge letteralmente i pari età della Pallacanestro Vado. Ritmo, pressione, agonismo e voglia di recuperare ogni pallone contraddistinguono gli ospiti che dalla palla a due impongono il loro ritmo spaventando e disarmando subito i biancorossi, molto più soft e quindi spazzati via in un amen.

Infatti, se da una parte le conclusioni al tabellone sono routine, dall’altra la via del canestro è ardua ed impervia. Vado non ci prova, il ritmo è talmente alto che preferisce alzare subito bandiera bianca ed aspettare la fine della partita senza cogliere come ottimo allenamento la superiorità degli avversari. Il canovaccio è per tutti e quattro i quarti uguale: Vado sbatte contro i muri avversari e l’Area Pro recupera la palla e corre in contropiede. La partita finisce con un pesante risultato di 108 a 21 per gli ospiti che passano a Vado senza sudare troppo la maglia.

Adesso breve sosta per ripartire con il girone di coppa per il prosieguo del campionato, dove si iniziavano a vedere i miglioramenti, fatta eccezione per quest’ultima gara.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Ata Area Pro 2020 21-108

(Parziali: 5-31; 11-53; 12-81)

Azimut Pallacanestro Vado: Rapetto 5, Prostitis, Gallo 4, Fazio, Mozzati 2, Recagno, Ottonello 4, Giannone 3, Giusto Bellando, Tridondani 3. All. Prati, ass. all. Colandrea – Garaventa Torre.

Ata Area Pro 2020: Cabodi 21, Furlan, Marengo 10, Muscheri 1, Piasentin 10, Palmero 7, Scaroni 17, Baronetto 8, Tarulli 2, Varrone 3, Beltramino 13, Porfido 16. All. Matera.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Moroni (Savona).

La classifica finale del girone B: Novipiù Campus Piemonte Basket 28, Bertram Yachts Derthona Basket 20, Ata Area Pro 2020 18, Interglobo Far East My Basket 18, Mastro Viaggiatore Cus Torino 14, Granda College 10, Bea Chieri 4, Azimut Pallacanestro Vado 0