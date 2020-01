Udienza Tirreno Power, l’azienda: “L’Ordine dei Medici non conosceva i documenti che escludevano criticità”

Savona. “L’udienza dedicata alle dichiarazioni delle parti civili ha presentato opinioni che spesso differiscono dai dati ufficiali, dati che hanno ampiamente documentato anche dopo anni dalla chiusura dell’impianto che la qualità dell’aria nell’area di Savona non è sostanzialmente cambiata. Così come l’Osservatorio della Regione Liguria ha scritto in modo chiaro e ufficiale che i dati sulla salute a Savona sono del tutto analoghi a quelli delle altre provincie della Liguria”.

E’ il commento di Tirreno Power all’udienza avvenuta questa mattina in tribunale a Savona, nel corso della quale era prevista la deposizione per la prima volta di esponenti dell’Ordine dei Medici (a parlare è stato il dottor Ugo Trucco, ex presidente dell’Ordine dal 206 al 2017) e delle varie associazioni coinvolte (Uniti per la Salute, Greenpeace, WWF Italia, Legambiente).

“In aula – fa notare l’azienda – si è appreso dalla testimonianza del dott. Trucco, ex presidente dell’ordine dei medici di Savona e tra i sostenitori dell’inchiesta, che egli non era a conoscenza dalla quasi totalità dei documenti pubblici prodotti delle istituzioni in cui si affermava che non c’era nessuna criticità ambientale o sanitaria. Nel visionare i documenti di ASL, Regione Liguria e Istituto Superiore di Sanità il dott. Trucco ha affermato in aula: ‘Comprendo solo ora per quale motivo gli amministratori locali mi tranquillizzavano quando esprimevo a loro i miei allarmi’“.