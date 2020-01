Manca pochissimo ormai per il Trail della Gallinara 2020 la manifestazione che dà l’avvio al nuovo anno per gli amanti della corsa “offroad”. L’evento organizzato dall’Asd Albenga Runners e dall’Asd Baia del Sole Alassio – Laigueglia torna per il terzo anno consecutivo e tutto fa pensare che possa ripetere il successo delle edizioni precedenti. La gara prevede nella sua versione competitiva, un tracciato di 27 km con 1300 metri di dislivello positivo, e uno più corto non competitivo di 12 km con 450 metri di dislivello. Sulla stessa distanza sarà possibile anche partecipare alla camminata.

L’evento richiama spesso molti dei migliori podisti non solamente liguri, ma in generale del panorama di nord ovest. Dato importante è proprio il periodo in cui si svolge la gara, visto che la scorsa edizione si era tenuta nel mese di settembre con ben altre temperature e condizioni atmosferiche rispetto a quelle che troveranno i podisti. A vincere la versione lunga (di 22 km) era stato Corrado Ramorino, mentre al femminile aveva tagliato per prima il traguardo Lucia Rosso. La versione corta da 10 km era invece andata a Marco Salviccio e Nella Andronaco.