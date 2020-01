Quiliano. Nella giornata di domenica 6 gennaio, con inizio alle ore 11,30, si sono disputate le finali della 24ª edizione del Trofeo Massimo Tino. Nel palasport di Quiliano si è giocato fino alle 18,30. Al termine delle dodici partite in programma si è tenuta la cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco, della famiglia Tino e dei dirigenti di Polisportiva Quiliano e Quiliano&Valleggia, società organizzatrici.

Tra i Primi Calci ha vinto il Legino “Bianco”, che ha superato in finale la Cairese, seconda classificata. Terza posizione per il Legino “Blu”, che ha avuto la meglio sull’Albissola, quarta. Quinto posto per il Millesimo, sesto il Legino “Verde”.

Nella categoria Pulcini le formazioni partecipanti erano otto, di conseguenza si sono giocate quattro finali. Lo scontro fratricida per il titolo è stato vinto dal Vado “Rosso” sul Vado “Blu”. Terzo si è classificato il Savona “Bianco”, che ha avuto la meglio sul Legino “Verde”. Quinta posizione per il Savona “Blu”, sesta per lo Speranza. Finale per il settimo posto appannaggio del Legino “Giallo” ai danni del Savona “Giallo”.

Nella categoria Esordienti sei squadre hanno partecipato alla giornata conclusiva del torneo. Il Varazze “Nero”, sempre vincente nella prima fase, si è confermato battendo in finale il Legino “Verde”, giunto così secondo. La finale per il terzo posto ha visto prevalere il Varazze “Blu” sul Legino “Bianco”, quarto. Per finire, quinta posizione per lo Speranza e sesta per la Veloce.

Quattro squadre hanno dato via alle finali tra i più grandi, i Giovanissimi. Il Legino ha vinto il torneo regolando lo Speranza; terza posizione per la Veloce, quarta per il Quiliano&Valleggia “Rosso”.