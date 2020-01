Trasporto sanitario, il Pd di Savona: “La gara regionale minaccia l’esistenza delle pubbliche assistenze”

Savona. “Prosegue il progressivo smantellamento del sistema di welfare e sanitario della nostra Regione e tocca da vicino tutti i territori, anche il nostro Comune. L’ultimo caso riguarda uno dei servizi storici svolto dalle pubbliche assistenze: il trasferimento dei malati tra gli ospedali di una stessa Asl. Le pubbliche assistenze stanno già pensando a un ricorso al Tar nel caso la gara non sia revocata”. Ad annunciarlo sono Elisa Di Padova, capogruppo del Pd a Savona, ed i suoi colleghi.

“Andare a gara è stata una scelta sbagliata nei contenuti e nei metodi: non si comprende la fretta di emanare questo bando quando la legge, da tempo in fase di condivisione (e che probabilmente avrebbe stabilito in maniera più giusta i termini della gara) non è stata ancora approvata. Crediamo sarebbe importante che anche il Comune di Savona con gli assessorati competenti prendessero una posizione su questo tema. Ci sembra doveroso. Lo chiederemo in consiglio, insieme ad altri gruppi”.

“La gara bandita dalla Regione Liguria per l’assegnazione del trasporto sanitario è un atto grave che minaccia, introducendo logiche di mercato laddove non ha senso ci siano, l’esistenza stessa delle pubbliche assistenze. Peraltro bisognerebbe capire come si pensa di far gestire in maniera efficiente al privato un servizio che le pubbliche assistenze riescono a mantenere e coprire anche grazie alla grande attività di volontariato e alla generosità dei cittadini. Le ‘croci’, come le chiamiamo ormai tutti, sono una ricchezza da tutelare e svolgono un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista sanitario ma anche associativo e sociale per tutti i territori”, concludono dal gruppo consiliare del Pd di Savona.