Trasporti, Tpl comunica modifiche al servizio su alcune linee

Provincia. TPL Linea avvisa la spettabile clientela che, su richiesta delle Amministrazioni Comunali, con decorrenza lunedì 20 gennaio 2020, verranno apportate alcune modifiche al servizio.

In particolare: la linea 20, la linea urbana di Albissola Marina raggiungerà via Collette; la linea 35 Finale Ligure – Rialto: in via sperimentale la corsa feriale in partenza da Finale Ligure per Rialto delle ore 6.15 verrà posticipata alle ore 6.25 e la corsa in partenza da Finale Ligure per Rialto delle ore 7.20 verrà posticipata alle ore 7.30; linea 37 Savona – Bergeggi: alcune corse feriale in orario mattutino verranno limitate a Vado Ligure e verrà incrementato il numero di corse per il Comune di Bergeggi. Tutte le corse modificate raggiungeranno via XXV Aprile e loc. Navalle; linea 45 Cairo – Mallare: la corsa feriale in partenza alle ore 9.30 da Cairo verrà anticipata alle ore 9.15 e la stessa, giunta a Codevilla proseguirà per Bormida via Bresca (raggiungendo Bormida Chiesa) – Pallare e Carcare.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.