Trail della Gallinara, terza edizione conclusa con successo: Ghisellini e Bracciale primi nella gara lunga

Albenga. Successo sotto i tutti punti di vista per la terza edizione del Trail della Gallinara. L’evento, proposto dall’Asd Albenga Runners e dall’Asd Baia del Sole Alassio Laigueglia con lo slogan “run in paradise“, quest’anno è stato proposto in avvio di stagione, nella seconda domenica dell’anno; la scelta ha ripagato gli organizzatori in termini di partecipazione, con 271 atleti complessivamente giunti al traguardo.

La gara prevedeva, nella sua versione competitiva, un tracciato di 27 chilometri con 1.300 metri di dislivello positivo con partenza alle ore 9, ed uno più corto non competitivo di 12 chilometri con 450 metri di dislivello con il via dato alle ore 9,30.

Mentre i primi si davano battaglia per le posizioni che contano, concentrati sulla competizione sportiva, per i tanti atleti e camminatori che hanno affrontato il percorso in maniera più tranquilla c’è stata la possibilità di ammirare i panorami offerti dalle colline tra Albenga e Alassio, paesaggi di grande valenza naturalistica. Rivolgendo, quando possibile, uno sguardo all’isola Gallinara, in una giornata soleggiata e priva di vento che ha reso meno pesante la fatica.

Sul piano agonistico, spicca la prestazione di Alberto Ghisellini, vincitore della gara lunga con il tempo di 2 ore 37’27”. Ha preceduto di 1’20” Emiliano Amalberti, secondo classificato. Terza posizione per Marco Dalmasso della Boves Run, a 2’11” dal vincitore.

A seguire, quarto Mattia Novaro (Mondo Vertigine), quinto Maurizio Farratusco (Pro San Pietro Sanremo), sesto Mirko Odasso (Valtanaro), settimo Walter Bosio (GAU), ottavo Eugenio Marcarelli (Cisano 2.0), nono Tommaso Maiga, decimo Ivan Pesce (Valmaremola), undicesimo Enrico Lanfranconi (Rensen Sport Team), dodicesimo Paolo Rubaldo, tredicesimo Giovanni Passino (Valmaremola), quattordicesimo Secondo Pallanca, quindicesimo Enzo Licchello (Valsusa Running Team), sedicesimo Roberto Dagati (RunRivieraRun), diciassettesimo Francesco Tosi (Team KMP).

Diciottesima assoluta e vincitrice tra le donne Simona Bracciale del GP Garlaschese con il tempo di 3 ore 09’08”. Seconda, a 9’49” di distanza, Raffaella Canino; terza classificata Simona Piasentin a 18’47” dalla vincitrice. Quarta posizione per Federica Anelli (Delta Spedizioni), quinta per Anna Ricca (Atletica Fossano).

La gara è stata portata a termine da 92 atleti, dei quali 75 maschi e 17 femmine.

Più partecipata la gara sulla distanza di 12 chilometri, con ben 179 finisher, dei quali 115 uomini e 64 donne. Alcuni hanno corso accompagnati dai loro cani

Il monegasco Bouraoui Smaile è giunto primo al traguardo dopo 56’09”. Seconda posizione per Simone Siri in 59’00”, terza per Gianluca Aperlo in 1 ora 00’49”.

Poi, si sono classificati quarto Stefano Molinar, quinto Paolo Rolando, sesto Flavio Petrini, settimo Andrea Rinaldi, ottavo Enrico Garrè, nono Giuliano Garelli, decimo Graziano Odasso, undicesimo Paolo Rossi, dodicesimo Pierangelo Dutto, tredicesimo Matteo Radici.

Mihaela Marinescu, quattordicesima assoluta, è la vincitrice della gara femminile con il tempo di 1 ora 06’12”. Seconda piazza per Giorgia Murdolo a 2’02” dalla prima; terza classificata Ramona Siri a 3’41” di ritardo.

A seguire, quarta Monica Fierile, quinta Paola Messina, sesta Anna De Biase, settima Silvia Ciciliot.

