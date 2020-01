Tragedia sul monte Beigua, escursionista precipita per 20 metri e muore

Liguria. Tragedia questo pomeriggio sul monte Beigua, sul sentiero che porta al rifugio Argentea. Un’escursionista, che era in gita con un gruppo di amici, è precipitata per causa da accertare per una ventina di metri.

La donna ha riportato traumi molto gravi che hanno poi portato al decesso. E’ stata soccorsa dall’elicottero del 118 di Cuneo e portata all’ospedale di Arenzano ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Sconvolti i compagni di escursione della donna che hanno assistito impotenti a quanto era accaduto. A fare da supporto psicologico a loro sono arrivati i soccorritori del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.