Torneo Vado a Canestro, Martellago si aggiudica la seconda edizione

Vado Ligure. Si è conclusa nella mattinata di domenica 29 dicembre la seconda edizione del Torneo Vado a Canestro – Trofeo Sifel, che ha visto la vittoria del Team ’78 Martellago. L’evento, dedicato alla categoria Under 13, aveva preso il via venerdì 27 dicembre.

L’inedita versione a cinque partecipanti ha permesso di giocare cinque o sei partite ad ogni squadra e quasi tutte hanno visto il punteggio sempre in equilibrio.

Il girone eliminatorio all’italiana, tutte contro tutte, ha portato Martellago e Auxilium Genova alla finale mentre Cogoleto, Vado e Arona sono confluite nel gironcino finale di classificazione.

Nella giornata delle finali, prima Arona ribaltava l’esito del girone eliminatorio con una vittoria in volata con Vado che però replicava superando a sorpresa Cogoleto e recuperando nuovamente la quarta posizione. Cogoleto comunque manteneva la terza piazza sfruttando la netta vittoria con Arona ad aprire la mattinata.

Emozioni nella finalissima, dove Martellago ribaltava l’esito dell’incontro del giorno precedente, superando un’Auxilium mai doma che perdeva contatto solo nel finale.

Un’edizione che ha bissato le impressioni positive della prima con i ragazzi a fraternizzare fuori dal campo e a darsi sportivamente battaglia dentro il campo.

Un grosso plauso alle famiglie dei ragazzi di Vado che si sono prodigate ad aiutare durante il torneo, oltre ad ospitare i ragazzi di Martellago. Una menzione speciale per gli arbitri che si sono resi disponibili per le partite offrendo una qualità alla quale non si è abituati nel quotidiano.

Il girone 3°/5° posto

Cffs Cogoleto – Arona Basket 44-23 (p.t. 19-10)

Cffs Cogoleto: Cetara 2, Patrone 7, Giusto 2, Gorini Gi. 13, Zhaboli, Cordì L. 3, Gorini Ga., Tortora, Zoppi 6, Cordì C. 11, De Giorgio, Pedretti. All Robello.

Arona Basket: Codecco 7, Vesco, Ciapparelli, Bellosta 4, Melini, Dinu 2, Tadini 6, Pileggi 4, Iulita, Dusi, Palamara. All. Bussoli, ass. Bertoli.

Pallacanestro Vado – Arona Basket 24-28 (p.t. 10-7)

Pallacanestro Vado: Veirana 4, Segarich 2, Delfino, Kercuku, Pretula 2, Firpo, Rizzato, Brancucci 2, Azzolini, Testa, Abbriata, Rossetto 10, Valdora 4, Ferrari. All. Colandrea, ass. Marabotto.

Arona Basket: Codecco 2, Vesco 5, Ciapparelli, Bellosta 2, Melini 1, Dinu 2, Tadini 8, Pileggi 4, Iulita 2, Dusi, Palamara All. Bussoli, ass. Bertoli.

Cffs Cogoleto – Pallacanestro Vado 18-21 (p.t. 12-10)

Cffs Cogoleto: Cetara, Patrone 6, Giusto 2, Gorini Gi. 8, Zhaboli, Cordì L. 2 , Gorini Ga., Tortora 1, Zoppi 2, Cordì C., De Giorgio, Pedretti. All. Robello.

Pallacanestro Vado: Veirana, Segarich 1, Delfino 1, Kercuku, Pretula 4, Firpo 2, Rizzato 2, Brancucci 6, Azzolini 2, Testa, Abbriata, Rossetto 3, Valdora, Ferrari. All. Colandrea, ass. Marabotto.

La finale 1°/2° posto

Auxilium Genova – Team 78 Martellago 41-59

(Parziali: 12-12; 23-28; 37-45)

Auxilium Genova: Carabellese, Bastianelli 2, Provenzano 15, Moi 5, Mattei 2, Pesce 7, Papi 2, Barabino, Gigliotti 4, Maggiolo 4, Argirò. All. Caorsi, ass. Maestri.

Team 78 Martellago: Tumiati, Sabbadin, Tonello 2, Michieletto 4, Colombo 4, Simmion 7, Dorigo 6, Mongiello 13, Ongaro, Sacchetto 4, Rech 5, Gallo 13. All. Veronese, ass. Meo.

I risultati del girone di prima fase

.