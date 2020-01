Torna il Triathlon Olimpico di Pietra Ligure

Mancano ancora mesi, ma è stato reso noto dagli organizzatori della Polisportiva Maremola, il programma del 20° Triathlon Olimpico Città di Pietra Ligure che si svolgerà i prossimi 16 e 17 maggio. L’evento conterrà nello stesso evento anche la 5^ Staffetta Nuota e Corri con Chicchie Rare, ovvero una versione ridotta senza la parte in bicicletta.

La manifestazione scatterà sabato proprio con questa: 500 metri di nuoto e 4 km di corsa da eseguire due volte con squadre composte da un nuotatore, che compirà un giro triangolare, e un podista che invece correrà tre giri di un circuito fra lungomare e centro storico. La gara regina si svolgerà domenica con partenza alle ore 13. 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km conclusivi di corsa per i partecipanti alla gara regina. Lo scorso anno si impose Elia Mozzachiodi dello Spezia Triathlon, mentre al femminile fu Charlotte Bonin a vincere. Per la Nuota e Corri fu una coppia mista a salire sul gradino più alto del podio con Cecilia Caneva e Davide Aicardi.