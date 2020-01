Toirano. Nello scorso fine settimana, sabato 18 e domenica 19 gennaio, sono ripartiti i campionati a squadre maschili, con la prima giornata del girone di ritorno.

In Serie C1 esaltante successo in rimonta del Toirano che, sotto 1-3, ha recuperato e battuto il Cral Luigi Rum Compagnia Unica per 5 a 4. Grande protagonista dell’incontro è stato Mattia Arrighini, capace di vincere 3-0 su Mirko Volterrani e al quinto set con Andrea Gamberini e Filippo Agosti. Due i successi di Walter Lepra, vittorioso 3-2 su Volterrani e capace di realizzare il punto decisivo regolando in 4 set Gamberini.

La formazione toiranese, completata da Andrea Bottaro e seguita dal tecnico Stefano Rebecchi, aggancia la seconda posizione in classifica con 8 punti. Domenica 2 febbraio alle ore 10 sarà ospite del TT Club La Spezia.

Sconfitta di misura, in Serie C2, per il Savona. Il TT Club La Spezia ha riscattato il risultato dell’andata imponendosi con identico punteggio sui tavoli dei biancorossi: 3-4. In un match nel quale ben quattro incontri sono andati al quinto set, al Savona non sono bastati due punti di Edmond Arapi e uno di Sergio Calò. La formazione locale ha schierato anche Livio Santini.

In graduatoria il Savona occupa la quinta piazza con 6 punti. Domenica 2 febbraio alle ore 10,30 giocherà sui tavoli dell’Athletic Club.

In Serie D1, girone A, netto successo del Don Bosco Varazze sulla Spotornese: 6 a 1, firmato dalle doppiette di Fabrizio Lattaro e Paolo Regis e da un punto in singolo di Marco Cristalli, a segno anche in doppio in coppia con Lattaro. Per gli ospiti punto della bandiera messo a segno da Federico Occelli; hanno giocato anche Marco Beccuti e Paolo Moretti.

Il Don Bosco Varazze è secondo in classifica con 12 punti, la Spotornese terza con 6. In quinta posizione a 4 punti c’è il Toirano “Sensei”, che era fermo per il turno di riposo. Sabato 1 febbraio alle ore 19 la Spotornese ospiterà il Bordighera; alle ore 20,30 il Vallecrosia “A” riceverà il Toirano “Sensei” e l’Arma di Taggia riceverà il Don Bosco Varazze.

Prima sconfitta, in Serie D2, per il Don Bosco Varazze “A”, battuto 5-2 dall’Athletic Club “A”. Le due partite vinte da Mattia Lattaro non sono state sufficienti a frenare i genovesi; niente da fare per Luca Lavoratti e Lavinia Cerruti. La formazione varazzina è stata raggiunta in vetta al girone B a quota 14 punti dal Cral Luigi Rum Compagnia Unica “A”.

Settimo in classifica con 4 punti è il Don Bosco Varazze “B”, vittorioso per 4-3 sul Genova “Red”. Un successo firmato dalla doppietta di Giorgio Costa e dai punti di Claudio Gotta in singolo e in doppio con Gianni Visca.

Sabato 1 febbraio alle ore 16 il Don Bosco Varazze “A” ospiterà il Cral Luigi Rum Compagnia Unica “B”; il giorno seguente alle ore 14,30 il Don Bosco Varazze “B” giocherà in casa del Genova “Blue”. Sabato 1 febbraio alle ore 16, per il girone A della Serie D2, il Toirano “La Sosta del Gusto” andrà in trasferta per affrontare il Regina “Sanremo Taggia”; i toiranesi sono sesti con 2 punti.

La Serie D3 è giunta a metà campionato; domenica a Varazze si è svolto il secondo concentramento del girone B. Il Don Bosco Varazze “A” guida la classifica con 6 punti, grazie ai successi per 4-3 sul Toirano e per 5-2 sul Genova “White”, frutto di tre di Filippo Spandonaro, due di Filippo Sbardella e di Leonardo Danaidi ed uno ciascuno dei doppi Danaidi/Spandonaro e Spandonaro/Sbardella.

Il Toirano è a quota 4 punti, avendo poi vinto 5-2 sul Don Bosco Varazze “B”; nel complesso, per i toiranesi, quattro successi di Roberto Cornelli, due di Gianluigi Marras, uno di Samantha Riondato e del doppio Cornelli/Riondato.

Anche il Savona ha 4 punti in classifica: con doppiette di Tiziano Balbi e Dalila Saja, vittoriosi anche in coppia, ed un punto di Giulia Lequio ha prevalso per 6-1 sul Don Bosco Varazze “B”, che nei due incontri ha realizzato tre punti con Valerio Santoro, affiancato da Daniele Danaidi e Piercarlo Spandonaro.

Il campionato di Serie D3 tornerà domenica 16 febbraio a Toirano.

Nelle foto: le formazioni del Don Bosco Varazze, insieme alla Spotornese di D1 e al Genova “Red” di D2