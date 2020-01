Tennis, Coppa d’Inverno: quarto posto finale per la Liguria

Savona. È la rappresentativa del Lazio ad aggiudicarsi la Coppa d’Inverno 2019, dodicesima edizione della gara a squadre per rappresentative regionali Under 14 riservata alle annate 2006 e 2007.

Nell’ultima giornata della final four, andata in scena sui campi del centro tecnico federale di Tirrenia, il team laziale ha confermato il suo ruolo di prima testa di serie superando per 4-2 il Piemonte, numero due del tabellone, laureandosi campione d’Italia.

Terzo posto per l’Emilia Romagna che ha sconfitto per 4-3 al doppio di spareggio la Liguria, vincitrice del trofeo dodici mesi fa.

Nella tre giorni di Tirrenia, in un girone all’italiana, si sono sfidate le squadre promosse dai quattro gironi di qualificazione disputati a metà dicembre.

Non è arrivato un altro successo come nel 2018, quando arrivò prima davanti a Marche, Lazio e Veneto, ma la rappresentativa ligure Under 14 si è comunque fatta valere.

Dopo aver brillantemente superato a metà dicembre la fase di qualificazione, con il raggruppamento di Jesi che ha visto prevalere i liguri sulla Campania, le Marche ed il Friuli Venezia Giulia, la squadra capitanata dai tecnici Marco Lubrano e Stefano Caroni si è dovuta arrendere nelle final four a Toscana, Piemonte e Lazio.

Per i giovani tennisti liguri resta comunque la soddisfazione di aver conquistato l’ennesimo traguardo di prestigio al termine di una entusiasmante rincorsa che ha visto ai nastri di partenza sedici squadre, suddivise in quattro raggruppamenti, comprendenti quattordici rappresentative ammesse di diritto sulla base dei risultati delle finali nazionali di Coppa Belardinelli, più le due qualificate dalla precedente fase di prequalificazione.

Hanno fatto parte della rappresentativa ligure i 2006 Guglielmo Verdese (3.1), Simone Massucco (3.4), Giulia Bizzarri (3.1), Lucia Tognoni (3.1) e i 2007 Alberto Ciarapica (3.5), Giovanni Battista Bibolini Bozano (3.5), Sofia Coati (3.1), Aurora Nosei (3.2), oltre ad Alessandra Teodosescu, che ha partecipato alla fase di qualificazione.