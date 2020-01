“Tanti nemici, tanto onore”: il segretario della Lega di Albenga cita Mussolini

Albenga. Prima la rabbia e lo sdegno, giustificati e condivisibili, contro i simboli di matrice nazista disegnati sulla porta della sede cittadina della Lega nella notte. Ma poi arriva anche lo “scivolone”, volente o nolente, chiaramente riconducibile all’ideologia e al linguaggio fascista.

È la metafora, se così si può chiamare, del segretario cittadino della Lega di Albenga Cristina Porro, autrice di un post piuttosto inequivocabile sulla sua pagina Facebook personaggio pubblico.

“Tanti nemici, tanto onore! Passi indietro nemmeno per prendere la rincorsa”, scrive Porro nel testo di un post, con tanto di foto, ripreso dalla pagina ufficiale di Matteo Salvini, contro alcuni manifesti apparsi a Torino e riportanti scritte e disegni offensivi contro il leader leghista.

Anche lo stesso Salvini aveva citato la frase in questione, scatenando un tornando di polemiche politiche e non. Proteste ridimensionati da una spiegazione storica, che attribuirebbe in realtà la frase sopra citata al condottiero tedesco Georg von Frundsberg (1473-1528). Combatté per gli Asburgo contro i veneziani e, trovandosi con un numero inferiore di soldati, pare esclamò: “Molti nemici di von Frundsberg, molto onore”.

Ma, allo stesso tempo, è innegabile che, nell’immaginario collettivo, l’espressione “Tanti nemici, tanto onore” venga inevitabilmente associata al Duce (compare anche su magliette, slogan e striscioni a lui dedicati). Prima di lui, infatti, non si ha memoria di utilizzo dell’espressione in Italia, mentre Mussolini, utilizzandola di frequente, la fece diventare, di fatto, un “motto” del fascismo.