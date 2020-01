Noli. Una prima domenica dell’anno ricca di manifestazioni sportive nel comprensorio del Golfo dell’isola. “Swim and Run”, nuotare e correre. Evento svoltosi ieri a Noli, giunto alla sua settima edizione, organizzato da In3pid multisport events e dall’Asd Triathlon Savona.

La partenza è avvenuta a mezzogiorno, dalla spiaggia del borgo marinaro, in una giornata soleggiata.

La gara. 500 metri di nuoto in acque libere (mare non particolarmente mosso, temperatura fresca, attorno ai 14 gradi) e 4 km a piedi, in un circuito di due giri tra le vie del centro storico e lungo la passeggiata, dov’era posto l’arrivo. Disciplina quindi troppo dissimile da una competizione di aquathlon su distanze ‘sprint’, senza però prevedere una frazione intermedia. Gli atleti iscritti erano 112: suddivisi in singoli (79 partecipanti) e staffetta (32, in coppia).

A vincere tra gli uomini è stato Luca Zanoni. Un successo da ‘regolarista’. La frazione a piedi più rapida (16’21”) è stata infatti di Dominique Bolaboto, a cui è andata la piazza d’onore. Il più veloce nel nuoto (6’13”) Simone Grinza, è giunto invece terzo.

Tra le donne ha primeggiato Vittoria Bergamini. Al secondo posto Samantha De Stefano, terza Francesca Delmonte.

Nota di merito per due ragazzi: Matteo Calzia e Marco Pedron, ventuno e diciannove anni da compiere, arrivati rispettivamente nono e tredicesimo.

Nella staffetta, infine, primato appannaggio del duo costituito da Marco Botta e Andrea Ruatta. Secondi Matteo Rainello e Andrea Filadelli, i migliori nella parte a nuoto (4’42”). Terzi Claudio Grisot e Matteo Abrile, i più veloci a piedi (16’29”).

A conclusione, ristoro con polenta sulla terrazza dei Bagni Vittoria.

Ordine di arrivo (maschile):

1) L. ZANONI 22’25”

2) D. BOLABOTO (Riviera Triathlon) 23’00”

3) S. GRINZIA 23’05”

4) R. PALUMBO (Triathlon Varese) 24’46”

5) D. BONO (Triathlon Pietro) 24’50”

6) G. BERTAGNIN (Triathlon Savona) 25’18”

7) L. PICCO TELLARO (Triathlon Savona) 26’03”

8) M. CALZIA 26’28”

9) L. TURCHI (Asd Dolomitica) 27’05”

10) E. DE LORENZI (Virtus Vison) 27’08”

Ordine di arrivo (femminile):

1) V. BERGAMINI (Riviera Triathlon) 25’51”

2) S. DE STEFANO (Libero) 27’03”

3) F. DELMONTE (Triteam Savigliano) 29’15”

4) V. GABRIELE 29’48”

5) C. EULA (Pam Mondovì) 30’59”

6) M. BIANCHI (Libero) 31’05”

7) C. GAMBA (Granbike Team) 31’20”

8) R. CONTI (Team Spartana) 31’42”

9) S. SALA (Pro Patria) 31’44”

10) B. BONFANTE (Riviera Triathlon) 32’33”

Staffetta (mista):

1) M. BOTTA/A. RUATTA (Tri Savigliano) 22’53”

2) M. RANIELLO/A. FILADELLI (Riviera Triathlon) 23’03”

3) C. GRISOT/M. ABRILE (Triathlon Alpignano) 23’25”

4) D. ANSALDO/E. BALESTRIERI (Team Erida) 23’44”

5) A. ROMEO/S. MODIGLIANI (?) 24’00”

6) G. ROSSETTI/A. AONZO (Last Minute) 24’17”

7) F. GOSO/T. BOVE (Lega Navale) 24’24”

8) D. ZAMPONI/M. PODESTÀ (Family Team) 25’00”

9) C. NOVARO/M. RADICI (Riviera Triathlon) 25’15”

10) D. GIACCHINO/E. CAMARDELLA (Team Lady Spritz) 25’31”

.