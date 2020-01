Stupefacenti ad Albenga, il consigliere Tomatis: “Test anti droga per gli amministratori comunali”

Albenga. “Test anti droga per tutti gli eletti e nominati nella istituzioni, anche ad Albenga”. La proposta parte dal consigliere di minoranza Roberto Tomatis ed è stata tradotta in una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale.

“Il comune di Albenga, – si legge nel documento, – sulla base delle proprie competenze ha sempre lavorato considerando la tossicodipendenza una vera e propria ‘patologia’, uno ‘stato di malattia’ della persona con gravi risvolti psicologici e sociali alla quale bisogna rispondere con azioni a vario livello (informazione, prevenzione e cura) senza mai demordere dall’obiettivo finale di far cessare totalmente e quanto prima l’uso delle sostanze stupefacenti. E la tutela del futuro dei giovani e delle loro famiglie deve restare al centro delle azioni della Politica”.

“Ritenuto che i rappresentanti eletti nelle Istituzioni devono essere di riferimento in termini di correttezza nei comportamenti sia in ambito pubblico che privato e che per i cittadini è fondamentale avere delle garanzie in merito alla ‘qualità’ dei rappresentanti che hanno delegato, chiediamo a sindaco e giunta di attivarsi per la firma di un protocollo con l’ASL 2 Savonese per sottoporre gli amministratori comunali obbligatoriamente al test anti droga, da effettuarsi nelle strutture pubbliche individuate con il consenso, in forza della trasparenza, alla pubblicazione del risultato”.