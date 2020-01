Cairo Montenotte. “In un clima costruttivo si è ipotizzato un percorso che abbracci anche i temi di sostenibilità e sviluppo del porto, dato che il sistema di trasporto rinfuse per teleferica è chiaramente in primis legato alla portualità rinfusiera del Tirreno”.

Lo ha detto oggi Paolo Cervetti, al termine dell’incontro tecnico indetto dal Ministero dei Trasporti per ragionare su possibilità e modalità che assicurino la sostenibilità dell’intero sistema Funivie per il futuro.

Funivie Spa e il Ministero, anche eventualmente con altre sue divisioni, potrebbero quindi ampliare il quadro convenzionale esistente, che – anche a causa del recente disastro – non è più attuale.

Nel contempo Funivie e la direzione ministeriale degli impianti fissi continuano a fare quanto necessario per il sostegno ai lavoratori e il ripristino degli impianti medesimi: sul primo punto si attendono a breve gli atti previsti dal Ministero del Lavoro al tavolo della scorsa settimana, mentre sul secondo punto il Mit ha già scritto a Regione Liguria e Protezione civile affinché siano fruibili almeno i 4 milioni della stima dei danni iniziali, che il Mit ha detto di mettere a disposizione in relazione ai danneggiamenti subiti dal maltempo.

“La società – conclude Cervetti, Ad del Gruppo Italiana Coke – continua ad assicurare non solo le attività emergenziali attuali e il reddito dei dipendenti, pur in una gestione necessariamente provvisoria stante la risoluzione del contratto, ma è pronta a mettere a disposizione il suo know how e le risorse accantonate per gestire l’impianto senza soluzione di continuità sino alla messa in sicurezza definitiva del sistema. A patto che vi siano garanzie per il futuro.”

A breve è prevista una nuova riunione, con al centro il piano interventi da mettere in atto. Naturalmente servono tempi celeri per le misure di ammortizzatori sociali per gli 87 lavoratori, che consentono di programmare un piano di rilancio e al tempo stesso garantire il sostegno al reddito.