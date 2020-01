Savona. Visita speciale, all’ospedale San Paolo di Savona, per i piccoli ricoverati, che, in una manciata di ore, hanno potuto incontrare uno degli eroi Marvel più amati e tante, dolcissime ragazze con vestiti particolari e variopinti.

Questa mattina, infatti, l’amichevole Spiderman di quartiere e le principesse Disney hanno “fatto irruzione” a sorpresa nel nosocomio savonese, tra il sorriso e lo stupore dei piccoli pazienti ricoverati e donando loro un momento di gioia e svago.

Dietro la maschera dell’uomo-ragno, lo sanno tutti, non c’è Peter Parker, bensì Mattia Villardita (ormai non meno famoso del primo), giovane savonese di 26 anni che ha scelto di portare sorrisi e felicità ai bimbi che stanno attraversando momenti difficili (come aveva passato lui stesso da bambino).

Il progetto “Principesse in corsia”, invece, si è sviluppato sul finire dell’estate 2019, quando un gruppo di ballerine e la loro insegnante si sono interrogare su come poter dare un proprio contributo a chi si trova in un momento di difficoltà.