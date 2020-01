Sottoposto all’obbligo di farsi trovare a casa di notte, usciva senza permesso: arrestato dai Carabinieri

Savona. I carabinieri di Savona hanno arrestato nella notte B.R. 37enne italiano, già noto alle forze di polizia, portandolo in carcere a Genova.

I carabinieri, durante la nottata di oggi, hanno dato corso alle disposizioni dell’Ufficio di Sorveglianza di Genova che ha revocato l’affidamento in prova ai servizi sociali dell’uomo, in quanto, in occasione dei controlli notturni effettuati a casa dai carabinieri più volte non veniva trovato, contravvenendo agli obblighi cui era sottoposto.

Considerate le innumerevoli inosservanze segnalate dai carabinieri al giudice si è ottenuta la modifica della misura in atto con l’arresto e il suo trasferimento in carcere. Adesso certamente non potrà più uscire ogni notte e per un po’.